Зверев — об успехе в этом сезоне: мы добились этого вместе — моя семья и команда

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поддержке отца и остальной семьи в этом сезоне.

«Думаю, он очень мной гордится. Мне кажется, что мы добились этого вместе — вся моя семья и вся моя команда. Состав моей команды почти не менялся за последние 15 лет, с тех пор как я начал выступать в профессиональном туре. Поэтому это достижение — наша общая заслуга, и, на мой взгляд, нам стоит отпраздновать его вместе. Если отец захочет устроить отдельный праздник — пожалуйста, я буду только рад! (Улыбается.) Моя мама сейчас на Майорке. Мы уже поговорили с ней; то, чего мы достигли — это нечто особенное. Она там с тремя внуками — они находятся в Академии Надаля, где занимаются теннисом в рамках тренировочного лагеря. Честно говоря, она сейчас очень занята.

Не думаю, что они теперь нервничают, ведь было очевидно: рано или поздно я стану номером один. Это был лишь вопрос времени. То, что это произошло здесь, в Вене, — событие особенное. Как я уже говорил, мне кажется, что публика в этом городе всегда на моей стороне; это потрясающая арена, где я по-настоящему чувствую поддержку болельщиков. Именно поэтому добиться такого результата здесь — нечто особенное»,