Зверев рассказал, когда отпразднует восхождение на первую строчку рейтинга ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что пока не планирует полноценно праздновать грядущее восхождение на первую строчку мирового рейтинга ATP.

«Сегодня я точно ничего праздновать не буду. Подожду до конца недели — возможно, устрою что-то скромное, — ведь уже во вторник или среду мне снова выходить на корт в Париже. Сезон ещё продолжается, он не закончен. Когда год подойдёт к концу, я обязательно возьму паузу — отправлюсь на Мальдивы, как делаю это всегда. Не уверен, будет ли какое-то особое празднование. Впереди ещё три крупных турнира: «Мастерс», Итоговый турнир ATP и Кубок Дэвиса. У меня по-прежнему большие цели на этот год — ну и, конечно, здесь, в Вене, где мы продолжаем борьбу и где ещё можно многого добиться. Мне нужно сохранять концентрацию на том, что ждёт впереди», — приводит слова Зверева Punto de Break.