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Зверев рассказал, когда отпразднует восхождение на первую строчку рейтинга ATP

Зверев рассказал, когда отпразднует восхождение на первую строчку рейтинга ATP
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что пока не планирует полноценно праздновать грядущее восхождение на первую строчку мирового рейтинга ATP.

«Сегодня я точно ничего праздновать не буду. Подожду до конца недели — возможно, устрою что-то скромное, — ведь уже во вторник или среду мне снова выходить на корт в Париже. Сезон ещё продолжается, он не закончен. Когда год подойдёт к концу, я обязательно возьму паузу — отправлюсь на Мальдивы, как делаю это всегда. Не уверен, будет ли какое-то особое празднование. Впереди ещё три крупных турнира: «Мастерс», Итоговый турнир ATP и Кубок Дэвиса. У меня по-прежнему большие цели на этот год — ну и, конечно, здесь, в Вене, где мы продолжаем борьбу и где ещё можно многого добиться. Мне нужно сохранять концентрацию на том, что ждёт впереди», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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