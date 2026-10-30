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Циципас: лучшая пара в истории — разочарованный одиночник и его брат или сестра

Циципас: лучшая пара в истории — разочарованный одиночник и его брат или сестра
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Бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пошутил о том, каким должен быть лучший дуэт в истории парного разряда.

«Лучшая пара в истории — это разочарованный в одиночном разряде игрок и его родной брат или сестра», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее Стефанос снялся с турнира ATP-500 в Базеле. В 2026 году Циципас выиграл турнир ATP-250 в Гштааде. В матче за титул он обыграл представителя Бельгии Рафаэля Коллиньона со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3. На турнирах «Большого шлема» грек дошёл до второго круга на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а на US Open завершил борьбу в четвёртом круге.

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