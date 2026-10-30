15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

WTA запретила Кеведо играть матч с чёрной повязкой в память о жертвах столкновения поездов

WTA запретила Кеведо играть матч с чёрной повязкой в память о жертвах столкновения поездов
Комментарии

Женская теннисная ассоциация не разрешила 86-й ракетке мира испанской теннисистке Кейтлин Кеведо провести матч четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу с чёрной траурной повязкой в память о жертвах аварии, произошедшей в Испании 28 октября в результате столкновения двух поездов и унёсшей из жизни 69 человек. Об этом сообщила Marca. В эту минуту Кеведо сражается за выход в полуфинал соревнований со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.

Гуанчжоу. 1/4 финала
30 октября 2026, пятница. 10:50 МСК