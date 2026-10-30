WTA запретила Кеведо играть матч с чёрной повязкой в память о жертвах столкновения поездов

Женская теннисная ассоциация не разрешила 86-й ракетке мира испанской теннисистке Кейтлин Кеведо провести матч четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу с чёрной траурной повязкой в память о жертвах аварии, произошедшей в Испании 28 октября в результате столкновения двух поездов и унёсшей из жизни 69 человек. Об этом сообщила Marca. В эту минуту Кеведо сражается за выход в полуфинал соревнований со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.