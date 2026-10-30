«Больше доверяет собственным решениям». Навратилова — об изменениях в игре Рыбакиной

Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об игре трёхкратной победительницы мэйджоров первой ракетки мира Елены Рыбакиной в этом сезоне.

— Что в игре Елены Рыбакиной в этом сезоне бросилось вам в глаза?

— Она выступает стабильнее всех среди теннисисток из топа, к тому же стала лучше играть на крупных турнирах. Она чаще выходит к сетке, больше доверяет собственным решениям и берёт на себя полную ответственность за всё, что происходит на корте. Теперь ситуация меняется: статус первой ракетки мира — это серьёзный груз. Главная задача — продолжать искать возможности для роста, в то время как все остальные в туре пытаются тебя догнать.

— Заметили ли вы какие-то конкретные изменения в её игре?

— Чтобы рассуждать об этом, мне нужно взглянуть на статистику. Стала ли она чаще играть слева при первом же ударе? Чаще ли выходит к сетке? Стала ли подавать мощнее? Мне кажется, она стала чаще выходить к сетке, а также действовать более активно — как в плане самих ударов, так и в выборе позиции на корте.

Удар справа определённо стал мощнее. Удар слева у неё всегда был очень надёжным, но теперь, мне кажется, справа она стала допускать меньше срывов. Она играет этим ударом более агрессивно — вероятно, потому, что про