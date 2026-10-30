«Она — желанная цель». Навратилова — о Рыбакиной в статусе лидера мирового рейтинга

Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова рассказала, что нужно сделать трёхкратной чемпионке ТБШ Елене Рыбакиной, чтобы удержать первую строчку в мировом рейтинге.

«В этом-то и заключается сложность. Теперь она — желанная цель для любой соперницы. Она оказалась в центре всеобщего внимания, и ожиданий от неё стало гораздо больше. Возможно, она и сама ждёт от себя большего. Всё зависит от того, как она с этим справится.

Я бы сосредоточилась на том, в чём она может прибавить. Здесь как раз может помочь статистика. В чём именно? В передвижении по корту — вперёд или в стороны? Может, стоит активнее выходить вперёд после подачи? У неё сейчас лучшая подача в туре, но, если детально проанализировать игру вместе с её командой, наверняка можно найти возможности для улучшений — например, добавить скорости удару справа или что-то в этом роде. Статистика полезна тем, что она показывает, в каких аспектах ещё есть потенциал для роста», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.