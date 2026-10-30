Мартина Навратилова назвала трёх главных соперниц Елены Рыбакиной

Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова предположила, кто может составить конкуренцию трёхкратной чемпионке ТБШ Елене Рыбакиной в борьбе за первую строчку мирового рейтинга.

— Арина Соболенко — очевидный претендент. Кто ещё, на ваш взгляд, может составить конкуренцию Рыбакиной?

— Ига Швёнтек и Гауфф. Кори ещё совсем молода и продолжает прогрессировать. Ива Йович тоже постоянно растёт. Она великолепный атлет, и мне очень интересно наблюдать за её развитием. Пожалуй, именно этих трёх теннисисток я бы выделила как главных соперниц, — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.