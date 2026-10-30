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«Меньше — значит больше». Мартина Навратилова дала совет Елене Рыбакиной

«Меньше — значит больше». Мартина Навратилова дала совет Елене Рыбакиной
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Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова дала совет трёхкратной чемпионке мэйджоров первой ракетке мира Елене Рыбакиной.

— Никогда не знаешь, доберёшься ли ты до вершины, пока не окажешься там. Но когда это происходит, удержаться становится сложнее. Лично для меня главное было — становиться лучше. Я постоянно работала над своей игрой.

Моей мотивацией никогда не были трофеи или деньги. Мне было важно, насколько хорошо я могу играть и в чём ещё могу прибавить. В моё время многое приходилось делать наугад. У современных игроков есть доступ к огромному объёму аналитики — жаль, что у меня её не было, ведь она даёт чёткое понимание ситуации.

— Какой совет вы бы дали Рыбакиной по поводу статуса первой ракетки мира?
— Распределяйте силы, возьмите под свой контроль собственную команду и саму себя. Тогда во время матча вы будете уверены в своих силах — ведь вы проделали тяжёлую работу и взяли на себя ответственность за неё. «Меньше — значит больше» — хорошее жизненное правило, — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

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