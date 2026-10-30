Джокович высказался о первом в карьере поражении от Штруффа на «пятисотнике» в Базеле
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге «пятисотника» в Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу немца.
Базель. 2-й круг
29 октября 2026, четверг. 21:20 МСК
12
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|6 5
|
|7
|7 7
47
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
«Нет, не думаю, что эти три дво