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Джокович высказался о первом в карьере поражении от Штруффа на «пятисотнике» в Базеле

Джокович высказался о первом в карьере поражении от Штруффа на «пятисотнике» в Базеле
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге «пятисотника» в Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу немца.

Базель. 2-й круг
29 октября 2026, четверг. 21:20 МСК
Новак Джокович
12
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 6 5
6 4 		7 7 7
         
Ян-Леннард Штруфф
47
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

«Нет, не думаю, что эти три дво