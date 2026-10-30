Джокович высказался о первом в карьере поражении от Штруффа на «пятисотнике» в Базеле

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге «пятисотника» в Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу немца.

«Нет, не думаю, что эти три дво