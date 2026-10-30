«С днём рождения, дорогой!» Бублик совместным фото поздравил Ивана Янковского с 36-летием

20-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал на своей странице в социальной сети поздравление в честь дня рождения известного российского актёра Ивана Янковского. Сегодня, 30 октября, Янковскому исполнилось 36 лет. Бублик известен дружбой с актёром. Недавно Янковский посетил турнир ATP-250 в Алма-Ате, где сыграл Александр.

Фото: Соцсети Александра Бублика

«Хранили с тобой эту фотку, пришло время выставить. С днём рождения, дорогой!» – подписал Бублик совместную с Янковским фотографию, на которой они обнимаются.

Ранее Бублик объявил о досрочном завершении сезона-2026. В этом году теннисист впервые дошёл до топ-10 рейтинга ATP.