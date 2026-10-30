Во время матча Медведева и Маннарино в Вене болбою стало плохо

Сегодня, 30 октября, на турнире ATP-500 в Вене, Австрия, чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале встречается с представителем Франции Адрианом Маннарино (73-й в рейтинге). В первом сете болбою стало плохо, он упал, для него вывезли каталку.
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Фото: Скриншот из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Медведева и Маннарино.
Счёт личных встреч — 5-4 в пользу Медведева (2-1 – на харде). Три победы Адриан одержал на траве: две в Хертогенбосхе, одну – на Уимблдоне, а ещё выиграл на харде «Мастерса» в Монреале в 2017 году. Даниил дважды победил в Хертогенбосхе, в том числе в их предыдущем поединке летом 2025-го, а также был сильнее на Уимблдоне-2023 и дважды на харде: в Майами-2019 и Пекине-2024.
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