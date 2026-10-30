Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Сегодня, 30 октября, он вышел в полуфинал «пятисотника» в Вене, обыграв француза Адриана Маннарино (73-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.
Вена. 1/4 финала
30 октября 2026, пятница. 15:40 МСК
73
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Эта победа позволила Даниилу стать четвёртым участником Итогового турнира. Он отобрался вслед за Александром Зверевым, Карлосом Алькарасом и Беном Шелтоном.
Отметим, Медведев отбирался на Итоговы