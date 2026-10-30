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Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир

Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Сегодня, 30 октября, он вышел в полуфинал «пятисотника» в Вене, обыграв француза Адриана Маннарино (73-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

Вена. 1/4 финала
30 октября 2026, пятница. 15:40 МСК
Адриан Маннарино
73
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Эта победа позволила Даниилу стать четвёртым участником Итогового турнира. Он отобрался вслед за Александром Зверевым, Карлосом Алькарасом и Беном Шелтоном.

Отметим, Медведев отбирался на Итоговы