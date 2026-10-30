Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Сегодня, 30 октября, он вышел в полуфинал «пятисотника» в Вене, обыграв француза Адриана Маннарино (73-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

Эта победа позволила Даниилу стать четвёртым участником Итогового турнира. Он отобрался вслед за Александром Зверевым, Карлосом Алькарасом и Беном Шелтоном.

Отметим, Медведев отбирался на Итоговы