Медведев вышел в полуфинал на пятом турнире подряд
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал на пятом турнире подряд. Сегодня, 30 октября, в 1/4 финала «пятисотника» в Вене он обыграл француза Адриана Маннарино, который занимает 73-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Вена. 1/4 финала
30 октября 2026, пятница. 15:40 МСК
73
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
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|6
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее Даниил выходил в полуфинал на турнирах категории ATP-250 в Ханчжоу и Алма-Ате, «пятисотнике» в Пе