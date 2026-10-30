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Медведев вышел в полуфинал на пятом турнире подряд

Медведев вышел в полуфинал на пятом турнире подряд
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал на пятом турнире подряд. Сегодня, 30 октября, в 1/4 финала «пятисотника» в Вене он обыграл француза Адриана Маннарино, который занимает 73-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Вена. 1/4 финала
30 октября 2026, пятница. 15:40 МСК
Адриан Маннарино
73
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее Даниил выходил в полуфинал на турнирах категории ATP-250 в Ханчжоу и Алма-Ате, «пятисотнике» в Пе