Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал на пятом турнире подряд. Сегодня, 30 октября, в 1/4 финала «пятисотника» в Вене он обыграл француза Адриана Маннарино, который занимает 73-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Ранее Даниил выходил в полуфинал на турнирах категории ATP-250 в Ханчжоу и Алма-Ате, «пятисотнике» в Пе