Якуб Меншик снялся с «Мастерса» в Париже, в основной сетке его заменит Кентен Алис

16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже, Франция, из-за травмы, полученной на «пятисотнике» в Вене, Австрия.

Место Меншика в основной сетке занял французский теннисист Кентен Алис, располагающийся на 45-м месте в мировом рейтинге. Уайлд-кард на турнир, который ранее принадлежал Алису, достался ещё одному французу Моизу Куаме (176-й в рейтинге).

«Мастерс» в Париже, Франция, пройдёт со 2 по 8 ноября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (7:4).