Даниил Медведев в седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР
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Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР. Это произошло после победы россиянина в матче 1/4 финала турнира в Вене, Австрия, над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:2, 6:3.
Вена. 1/4 финала
30 октября 2026, пятница. 15:40 МСК
73
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
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