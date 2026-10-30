Даниил Медведев в седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР. Это произошло после победы россиянина в матче 1/4 финала турнира в Вене, Австрия, над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:2, 6:3.

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