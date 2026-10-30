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Даниил Медведев в седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Даниил Медведев в седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР
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Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР. Это произошло после победы россиянина в матче 1/4 финала турнира в Вене, Австрия, над французом Адрианом Маннарино со счётом 6:2, 6:3.

Вена. 1/4 финала
30 октября 2026, пятница. 15:40 МСК
Адриан Маннарино
73
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев