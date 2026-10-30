Алина Корнеева объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы

79-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Алина Корнеева сообщила о досрочном завершении сезона из-за травмы ноги. Спортсменка опубликовала на своей странице в соцсети серию фотографий из больницы.

Фото: Из личного архива Корнеевой

Фото: Из личного архива Корнеевой

Фото: Из личного архива Корнеевой

«К сожалению, мой сезон на этом завершается. Несмотря на все взлёты и падения, неудачи и отказы, я искренне горжусь собой и своей командой, а также всем, чего нам удалось достичь в этом году.

Огромное спасибо моим врачам за то, что они заботились о каждой мелочи и всегда были рядом! Теперь время отдыхать и восстанавливаться. Увидимся в 2027 году!» – написала Корнеева на своей странице в соцсети.