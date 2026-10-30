Зверев — о статусе первой ракетки мира: готов принять на себя эту ответственность

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как воспринимает статус первой ракетки мира, которой он станет в обновлённом рейтинге АТР.

«Сейчас я нахожусь в подходящем возрасте и провёл достаточно времени в туре, чтобы понимать, как справляться с ответственностью и быть первой ракеткой мира. Думаю, ты должен быть хорошим примером для остальных. Нужно многое делать правильно как на корте, так и за его пределами. Речь не только о том, чтобы хорошо выполнять удары слева или справа.

Я считаю, что абсолютно готов принять на себя эту ответственность, особенно на нынешнем этапе карьеры. Конечно, в конечном счёте есть ещё Карлос и Янник, с которыми я надеюсь продолжать соперничать в ближайшие годы. Быть первой ракеткой мира – прекрасно, но, выходя на корт, ты всё равно должен стремиться обыграть любого соперника. И это никогда не меняется, независимо от твоего положения в рейтинге», – приводит слова Зверева Ubitennis.