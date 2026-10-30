Александр Зверев объяснил, почему считает физическую подготовку важнейшей частью тенниса

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, как физическая подготовка влияет на его результаты при соперничестве с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

– Ранее ты сказал, что по-прежнему очень мотивирован и не думаешь о завершении карьеры. Какие конкретные долгосрочные цели мотивируют тебя сильнее всего, помимо первой строчки рейтинга? Речь прежде всего о соперничестве с Алькарасом и Синнером, о желании доказать, что ты можешь продолжать бороться с ними и оставаться лучшим игроком мира?

– Думаю, в этом году об этом говорили очень много. Сейчас я выскажу своё личное мнение, и, конечно, понимаю, что найдётся немало людей, которые скажут: «Да, сейчас ты сидишь здесь в статусе первой ракетки мира, но добился этого благодаря травмам других игроков».

Однако физическая форма и способность сохранять здоровье – важнейшая составляющая спорта. Причём огромная. Когда я прохожу зимнюю подготовку, в течение тех четырёх недель тренировок в декабре, я уделяю физической работе примерно пять-шесть часов в день, а теннису – всего час или полтора. Получается, что я гораздо больше времени посвящаю физической подготовке, чем непосредственно игре в теннис. И делаю это именно для того, чтобы оставаться здоровым