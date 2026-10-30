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«Для меня это естественно». Карлос Алькарас — о популярности

«Для меня это естественно». Карлос Алькарас — о популярности
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как справляется с широкой известностью.

«Честно говоря, это для меня естественно. Я ничего особенного не делаю, просто веду себя так, какой я есть по натуре. На корте и вне его я стараюсь быть собой. Я не играю так, как хотят видеть другие, я просто всегда остаюсь собой, и очень рад, что людям это нравится.

И я думаю, что всё, что вы делаете максимально естественно, — это лучшее. Я стараюсь думать об этом, вести себя так, и, если людям это нравится, для меня это будет потрясающе», – сказал Алькарас в видео на YouTube-канале Erste Bank Open.

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