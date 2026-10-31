Алькарас ответил на вопрос о возможном финале со Зверевым на «пятисотнике» в Вене

Семикратный чемпион ТБШ испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о возможном финале турнира категории ATP-500 в Вене, Австрия, с немецким теннисистом Александром Зверевым, который станет первой ракеткой мира на следующей неделе.

— Станет ли встреча со Зверевым в гипотетическом финале самым важным матчем с тех пор, как вы вернулись в тур?

— Я не хочу забегать вперёд и опережать события на несколько шагов. Сначала я должен сыграть завтра, мне предстоит встретиться с кем-то, кто находится на очень высоком уровне. Посмотрим, с кем я столкнусь в воскресенье, Саша должен победить завтра. До финала ещё несколько шагов, это не то, о чем я хочу сейчас думать, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

В полуфинале «пятисотника» в Вене Алькарас встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Александр Зверев сразится с Алексом де Минором из Австралии.