Определились все участники 1/2 финала турнира АТР-500 в Вене

Вчера, 30 октября, в Вене, Австрия, состоялись матчи 1/4 финала турнира АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами соревнований.

Теннис. АТР-500. Вена (Австрия), 1/2 финала:

Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия);

Александр Зверев (Германия) – Алекс де Минор (Австралия).

В 1/4 финала Алькарас был сильнее американца Томми Пола (6:4, 7:6 (7:2)), Даниил Медведев обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:3. Александр Зверев вышел в полуфинал, победив британца Артура Фери (6:0, 6:3), а Алекс де Минор одолел итальянца Маттео Берреттини (7:6 (7:4), 6:2).

Турнир в Вене проходит с 26 октября по 1 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который не принимает участия в турнире из-за травмы колена.