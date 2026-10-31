«Горжусь им». Алькарас назвал имя теннисиста, который больше всех удивил его в этом сезоне

Семикратный чемпион ТБШ испанец Карлос Алькарас рассказал, что его соотечественник 11-я ракетка мира Рафаэль Ходар больше всех удивил его в нынешнем сезоне-2026.

«Рафа [Ходар] меня удивил тем, как он пробился, остался в туре и держался там, справляясь с ожиданиями. И я сказал бы, что это никак на него не повлияло. Он показывал отличный теннис весь сезон, побеждал лучших игроков мира, и сейчас, я думаю, он почти в топ-10. Это невероятно для его первого года. Так что я следил за Рафой весь сезон, и это было потрясающе. Я горжусь им, мы гордимся им», – сказал Алькарас в видео на YouTube-канале Erste Bank Open.