«Главная задача — полностью восстановиться». Меншик — о снятии с «Мастерса» в Париже

16-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик опубликовал пост, в котором объяснил причину снятия с предстоящего розыгрыша «Мастерса» в Париже.

«Всем привет! К сожалению, после падения во время матча в Вене я получил травму головы и был вынужден пройти несколько медицинских обследований. По рекомендации врачей мне необходимо отдохнуть и дать себе достаточно времени для полноценного восстановления. Это означает, что я не смогу выступить на «Мастерсе» в Париже на следующей неделе.

Мне очень жаль пропускать столь важный турнир, однако здоровье всегда на первом месте. Сейчас моя главная задача – полностью восстановиться и, надеюсь, подойти в 100-процентной готовности к Кубку Дэвиса в конце ноября. Это будет наше последнее серьёзное испытание в нынешнем сезоне.

Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку. Для меня это очень много значит. До скорой встречи!» – написал Меншик в своём аккаунте в социальной сети Х.