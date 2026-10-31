Диана Шнайдер может поехать второй запасной на Итоговый чемпионат WTA — 2026

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер может поехать как минимум второй запасной на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Индиан-Уэллсе, США, с 8 по 15 ноября.

Восьмёрка участниц Итогового чемпионата уже определена. На девятой строчке расположилась восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, которая уже досрочно завершила сезон-2026. Следом за ней располагается украинка Марта Костюк (10-я строчка рейтинга). Шнайдер обогнала американскую теннисистку Иву Йович (12-я строчка рейтинга), став 11-й в Чемпионской гонке.

Ранее российская теннисистка пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Токио, Япония. В полуфинальном матче она со счётом 6:4, 7:6 (9:7) одержала победу над 144-й ракеткой мира Миа Поганковой, представляющей Словакию.