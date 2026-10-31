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Диана Шнайдер вышла в седьмой финал WTA в карьере

Диана Шнайдер вышла в седьмой финал WTA в карьере
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Обладательница пяти титулов WTA в одиночном разряде 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в свой седьмой финал на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) и первый в сезоне-2026. Последний раз Шнайдер выходила в финал на победном для неё «пятисотнике» в Монтеррее, Мексика, в августе 2025 года.

Ранее 22-летняя россиянка вышла в финал WTA-500 в Токио, Япония. В полуфинальном матче она со счётом 6:4, 7:6 (9:7) одержала победу над 144-й ракеткой мира Миа Поганковой, представляющей Словакию.

Токио (ж). 1/2 финала
31 октября 2026, суббота. 08:25 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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