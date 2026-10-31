Определились финалистки турнира WTA-500 в Токио

Сегодня, 31 октября, прошли полуфинальные матчи турнира категории WTA-500 в Токио, Япония. По итогам игрового дня стали известны финалистки «пятисотника». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами финала соревнований.

Теннис. WTA-500 в Токио, Япония. Финал:

Лейла Фернандес (Канада) – Диана Шнайдер (Россия).

В полуфинале Фернандес, занимающая 23-ю строчку в мировом рейтинге, одержала победу над 66-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой, представляющей Узбекистан, со счётом 7:5, 6:3. Шнайдер в полуфинальном матче обыграла 144-ю ракетку мира словацкую теннисистку Миа Поганкову со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

За звание победителя «пятисотника» в Токио Фернандес и Шнайдер сыграют в воскресенье, 1 ноября.