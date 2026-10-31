«Особенное достижение». Шнайдер – о выходе в финал «пятисотника» в Токио

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер назвала выход в финал турнира категории WTA-500 в Токио, Япония, особенным достижением. В полуфинале «пятисотника» она одержала победу над 144-й ракеткой мира словацкой теннисисткой Миа Поганковой.

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