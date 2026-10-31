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«Особенное достижение». Шнайдер – о выходе в финал «пятисотника» в Токио

«Особенное достижение». Шнайдер – о выходе в финал «пятисотника» в Токио
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер назвала выход в финал турнира категории WTA-500 в Токио, Япония, особенным достижением. В полуфинале «пятисотника» она одержала победу над 144-й ракеткой мира словацкой теннисисткой Миа Поганковой.

Токио (ж). 1/2 финала
31 октября 2026, суббота. 08:25 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
4 		6 7
         
Миа Поганкова
144
Словакия
Миа Поганкова
М. Поганкова

«Да, на этой стадии ник