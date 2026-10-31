Корентен Муте не выступит на «Мастерсе» в Париже

103-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте не примет участия в предстоящем «Мастерсе» в Париже из-за травмы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Ранее француз принял участие в турнире категории ATP-250 в Лионе, где дошёл до четвертьфинала. В борьбе за выход в полуфинал он уступил американцу Томми Полу (4:6, 6:3, 3:6).

Турнир в столице Франции стартует 2 ноября, в нём примут участие три российских теннисиста: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является итальянец Янник Синнер, ранее досрочно завершивший сезон-2026 из-за проблем с коленом.