Хольгер Руне подвёл итог турнира ATP-500 в Базеле

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне, занимающий сейчас 1202-ю строчку в мировом рейтинге, опубликовал пост по итогам выступления на турнире категории ATP-500 в Базеле, Швейцария.

«Приятно снова соревноваться в Базеле. Три матча на хорошем уровне, в ближайшие недели будет ещё больше. Шаг за шагом», – написал Руне на личной странице в социальной сети X.

На «пятисотнике» в Базеле датчанин дошёл до четвертьфинала, где уступил 31-й ракетке мира Валантену Вашеро, представляющему Монако. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и закончилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Вашеро.