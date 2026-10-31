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Хольгер Руне подвёл итог турнира ATP-500 в Базеле

Хольгер Руне подвёл итог турнира ATP-500 в Базеле
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Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне, занимающий сейчас 1202-ю строчку в мировом рейтинге, опубликовал пост по итогам выступления на турнире категории ATP-500 в Базеле, Швейцария.

«Приятно снова соревноваться в Базеле. Три матча на хорошем уровне, в ближайшие недели будет ещё больше. Шаг за шагом», – написал Руне на личной странице в социальной сети X.

На «пятисотнике» в Базеле датчанин дошёл до четвертьфинала, где уступил 31-й ракетке мира Валантену Вашеро, представляющему Монако. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и закончилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Вашеро.

Базель. 1/4 финала
30 октября 2026, пятница. 16:10 МСК
Хольгер Руне
1202
Дания
Хольгер Руне