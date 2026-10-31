Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гонконге, где сыграют Самсонова, Уильямс и Эала

Пресс-служба WTA представила сетку турнира категории WTA-250 в Гонконге, Китай, который начнётся в понедельник, 2 ноября. «Чемпионат» предлагает частично ознакомиться со стартовыми матчами турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Гонконге, Китай. Стартовые матчи (частично):

Сорана Кырстя (Румыния) – Мария Тимофеева (Узбекистан);

Винус Уильямс (США) – Мэри Стояна (США);

Кайтлин Кеведо (Испания) – Паула Бадоса (Испания);

Квалифаер – Людмила Самсонова (Россия);

Лейла Фернандес (Канада) – Софья Кенин (США);

Даяна Ястремская (Украина) – Зейнеп Сёнмез (Турция);

Квалифаер – Мария Саккари (Греция);

Алисия Паркс (США) – Александра Эала (Филиппины).

В прошлом году чемпионом турнира стала канадская теннисистка Виктория Мбоко. В финале она одержала победу над Кристиной Букшей.