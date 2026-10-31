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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гонконге, где сыграют Самсонова, Уильямс и Эала

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гонконге, где сыграют Самсонова, Уильямс и Эала
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Пресс-служба WTA представила сетку турнира категории WTA-250 в Гонконге, Китай, который начнётся в понедельник, 2 ноября. «Чемпионат» предлагает частично ознакомиться со стартовыми матчами турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Гонконге, Китай. Стартовые матчи (частично):

Сорана Кырстя (Румыния) – Мария Тимофеева (Узбекистан);
Винус Уильямс (США) – Мэри Стояна (США);
Кайтлин Кеведо (Испания) – Паула Бадоса (Испания);
Квалифаер – Людмила Самсонова (Россия);
Лейла Фернандес (Канада) – Софья Кенин (США);
Даяна Ястремская (Украина) – Зейнеп Сёнмез (Турция);
Квалифаер – Мария Саккари (Греция);
Алисия Паркс (США) – Александра Эала (Филиппины).

В прошлом году чемпионом турнира стала канадская теннисистка Виктория Мбоко. В финале она одержала победу над Кристиной Букшей.

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