Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гонконге, где сыграют Самсонова, Уильямс и Эала

Пресс-служба WTA представила сетку турнира категории WTA-250 в Гонконге, Китай, который начнётся в понедельник, 2 ноября. «Чемпионат» предлагает частично ознакомиться со стартовыми матчами турнира.
Теннис. Турнир WTA-250 в Гонконге, Китай. Стартовые матчи (частично):
Сорана Кырстя (Румыния) – Мария Тимофеева (Узбекистан);
Винус Уильямс (США) – Мэри Стояна (США);
Кайтлин Кеведо (Испания) – Паула Бадоса (Испания);
Квалифаер – Людмила Самсонова (Россия);
Лейла Фернандес (Канада) – Софья Кенин (США);
Даяна Ястремская (Украина) – Зейнеп Сёнмез (Турция);
Квалифаер – Мария Саккари (Греция);
Алисия Паркс (США) – Александра Эала (Филиппины).
В прошлом году чемпионом турнира стала канадская теннисистка Виктория Мбоко. В финале она одержала победу над Кристиной Букшей.