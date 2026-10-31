Хэрриет Дарт вышла в финал турнира WTA-250 в Гуанчжоу
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115-я ракетка мира Хэрриет Дарт (Q), представляющая Великобританию, вышла в финал турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу, Китай. В полуфинале она одержала победу над 405-й ракеткой мира китаянкой Синьжань Сунь (WC) со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:0.
Гуанчжоу. 1/2 финала
31 октября 2026, суббота. 11:40 МСК
405
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|0
|
|7 7
|6
115
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Соперницы провели на корте 2 часа 9 минут. По ходу матча Дарт реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных, допустила восемь