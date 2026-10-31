Хэрриет Дарт вышла в финал турнира WTA-250 в Гуанчжоу

115-я ракетка мира Хэрриет Дарт (Q), представляющая Великобританию, вышла в финал турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу, Китай. В полуфинале она одержала победу над 405-й ракеткой мира китаянкой Синьжань Сунь (WC) со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:0.

Соперницы провели на корте 2 часа 9 минут. По ходу матча Дарт реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных, допустила восемь