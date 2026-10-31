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Синьжань Сунь – Хэрриет Дарт: результат матча 31 октября 2026, счёт 1:2, 1/2 финала, WTA-250

Хэрриет Дарт вышла в финал турнира WTA-250 в Гуанчжоу
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115-я ракетка мира Хэрриет Дарт (Q), представляющая Великобританию, вышла в финал турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу, Китай. В полуфинале она одержала победу над 405-й ракеткой мира китаянкой Синьжань Сунь (WC) со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:0.

Гуанчжоу. 1/2 финала
31 октября 2026, суббота. 11:40 МСК
Синьжань Сунь
405
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 1 0
5 		7 7 6
         
Хэрриет Дарт
115
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт

Соперницы провели на корте 2 часа 9 минут. По ходу матча Дарт реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных, допустила восемь