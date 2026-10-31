Определились финалистки турнира WTA-250 в Гуанчжоу

Сегодня, 31 октября, прошли полуфинальные матчи турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу, Китай. По итогам игрового дня определились финалистки соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами финала.

Теннис. WTA-250 в Гуанчжоу, Китай. Финал:

Лилли Таггер (Австрия) — Хэрриет Дарт (Великобритания).

В полуфинале турнира 115-я ракетка мира Хэрриет Дарт (Q) одержала победу над 405-й ракеткой мира китаянкой Синьжань Сунь (WC) со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:0. Таггер (4), занимающая 53-ю строчку в мировом рейтинге, в полуфинале обыграла испанку Кайтлин Кеведо (86-я строчка рейтинга) со счётом 6:2, 6:0.

Финал турнира в Гуанчжоу пройдёт в воскресенье, 1 ноября.