Макки — про Алькараса: очевидно, он — талант своего поколения

Бывший тренер Винус и Серены Уильямс Рик Макки заявил, что семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас способен изменить историю тенниса, если его не остановят травмы, и назвал испанца «волшебником», подобного которому спорт ещё не видел.

«Да, я слежу за всеми турнирами «Большого шлема». Я регулярно даю комментарии в интервью и высказываюсь обо всех игроках. Очевидно, Алькарас – талант своего поколения. Я сказал это, когда ему было 17 лет. Если он не получит травму, думаю, он сможет продолжить карьеру и изменить историю. Он на пути к чему-то невероятному, этот испанский волшебник. Такого в спорте еще не было.

Он отличный пример для подражания для всех детей, потому что у него разносторонний талант. Ему нравится соревноваться. Он выходит на корт, улыбается, танцует и резвится. Так что мне нравится смотреть на Алькараса, потому что он просто невероятный образец для подражания, и я надеюсь, что все игроки за ним наблюдают, а тренеры стараются, чтобы их подопечные достигли таких же высот, как он в детстве», – приводит слова Макки