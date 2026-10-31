«Для некоторых работа продолжается». Тренер Синнера поделился фото с тренировки итальянца

Тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянского теннисиста Янника Синнера Даррен Кэхилл на своей странице в одной из социальных сетей поделился фотографией с тренировки спортсмена. На фото Синнер выполняет физическое упражнение, пока его команда позирует на камеру.

Фото: Социальные сети Даррена Кэхилла

«Тяжёлая работа продолжается, для некоторых», – подписал фото Кэхилл.

В октябре Синнер сообщил, что досрочно завершает сезон-2026, чтобы продолжить проходить курс лечения после травмы колена. Однако позже стало известно, что итальянец сыграет на выставочном турнире Six Kings Slam, который пройдёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 27 по 30 декабря.