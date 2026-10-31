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Макки — о Джоковиче: он освоил искусство «забывать, чтобы помнить» и полностью изменил ход

Макки — о Джоковиче: он освоил искусство «забывать, чтобы помнить» и полностью изменил ход
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Известный тренер Рик Макки предположил, почему 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович добился такого успеха в теннисе.

«Моё послание лучшему игроку всех времён очень простое. Забудьте о том, что вы видите на корте. Этот человек — пример для всех в плане силы духа и самообладания. Он тренировал свой разум лучше, чем кто-либо другой в этом виде спорта. Именно то, что остаётся за кадром, имеет решающее значение. Трудно овладеть ментальной стороной тенниса, но он подошёл к этому ближе всех. Он освоил искусство «забывать, чтобы помнить» и полностью изменил ход игры», – приводит слова Макки Tennis Papers.

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