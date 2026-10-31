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Видео: Мирра Андреева тренируется в академии Патрика Муратоглу

Видео: Мирра Андреева тренируется в академии Патрика Муратоглу
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Третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева потренировалась в академии известного тренера Патрика Муратоглу во Франции.

Ранее Мирра дошла до финала «тысячника» в Пекине, уступив в борьбе за титул китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 5:7, 4:6. После этого Андреева снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане. Ожидается участие теннисистки в Итоговом турнире WTA, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США.

Андреевой 19 лет. Она является чемпионкой турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» 2026 года. Также на её счету ещё пять титулов на уровне WTA. Мирра побеждала в Линце, Аделаиде, Индиан-Уэллсе, Дубае и Яссах.

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