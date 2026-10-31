«Горжусь всей этой неделей». Диана Шнайдер — о выходе в финал турнира в Токио

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в финал турнира в Токио, отметив, что путь к решающему матчу получился непростым из-за большого количества затяжных встреч и сильных соперниц.

«Да, здесь было много затяжных и сложных матчей, непростые соперники. Поэтому я очень довольна и горжусь всей этой неделей, которая позволила мне впервые выйти здесь в финал. Это определённо далось нелегко, поэтому выход в финал приносит ещё больше радости», – сказала Шнайдер в микст-зоне турнира в Токио.

За победу на турнире в Токио Диана Шнайдер поборется с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.