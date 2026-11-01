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Лейла Фернандес — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция финала «пятисотника» в Токио

Лейла Фернандес — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция финала «пятисотника» в Токио
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Сегодня, 1 ноября, в Токио, Япония, состоится финальный матч турнира категории WTA-500, в котором сыграют 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 6:00 мск.

Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Лейла Фернандес
23
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лейла Фернандес — Диана Шнайдер

Счёт личных встреч теннисисток — 3-2 в пользу Дианы.

Турнир категории WTA-500 проходит в Токио с 26 октября по 1 ноября. Действующей чемпионкой является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге.

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