Лейла Фернандес — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция финала «пятисотника» в Токио

Сегодня, 1 ноября, в Токио, Япония, состоится финальный матч турнира категории WTA-500, в котором сыграют 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лейла Фернандес — Диана Шнайдер

Счёт личных встреч теннисисток — 3-2 в пользу Дианы.

Турнир категории WTA-500 проходит в Токио с 26 октября по 1 ноября. Действующей чемпионкой является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге.