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«Говорю об этом 10 лет, ничего не меняется». Зверев раскритиковал график теннисного тура

«Говорю об этом 10 лет, ничего не меняется». Зверев раскритиковал график теннисного тура
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немец Александр Зверев высказался о сложном графике турниров в теннисном сезоне.

«Улучшить ситуацию довольно просто. Я уже много раз говорил: считаю, что нам стоит проводить в сезоне на две-три недели меньше игр, чтобы было больше времени, во-первых, дать телу отдохнуть, а во-вторых, восстановиться.

Я из тех, кто очень любит много работать физически. Но в этом году, если я играю матч Кубка Дэвиса, мы играем почти до декабря, а если бы я играл United Cup, мне пришлось бы играть свой первый матч в конце декабря. Я не играю в United Cup, потому что для меня это просто невозможно.

В какой-то момент это абсурд, но я говорю об этом уже 10 лет, и ничего не меняется, поэтому я думаю, что на самом деле игроки сейчас больше говорят об этом, также выражая большее недовольство. Я думаю, что этого будет становиться всё больше, но я придерживаюсь мнения, что, к сожалению, в данный момент ситуация развивается в неправильном для нас направлении», – приводит слова Зверева Tennis Head.

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