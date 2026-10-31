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Определились финалисты турнира АТР-500 в Базеле

Определились финалисты турнира АТР-500 в Базеле
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Сегодня, 31 октября, в Базеле, Швейцария, состоялись матчи 1/2 финала турнира АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. АТР-500. Базель (Швейцария). Финал:

Иржи Легечка (Чехия) – Валантен Вашеро (Монако).

В полуфинале турнира Легечка обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 7:5, 6:4, а Валантен Вашеро был сильнее американца Тейлора Фрица (7:6 (7:5), 6:3).

Турнир в Базеле проходит с 26 октября по 1 ноября. Действующим победителем соревнований является бразильский теннисист Жоао Фонсека, который в финале прошлогоднего турнира обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 6:4.

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