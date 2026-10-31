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Определились финалисты турнира АТР-500 в Вене

Определились финалисты турнира АТР-500 в Вене
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Сегодня, 31 октября, в Вене, Австрия, состоялись матчи 1/2 финала турнира АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. АТР-500. Вена (Австрия). Финал:

Алекс де Минор (Австралия) – Карлос Алькарас (Испания).

В полуфинале турнира Алекс де Минор обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), а Карлос Алькарас был сильнее российского теннисиста Даниила Медведева (6:4, 7:6 (7:2)).

Турнир в Вене проходит с 26 октября по 1 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который не принимал участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы колена.

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