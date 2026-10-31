Турнир WTA-500 в Токио: расписание матчей на 1 ноября

Завтра, 1 ноября, в Токио, Япония, пройдёт финал одиночного разряда турнира WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч воскресенья.

WTA-500. Токио (Япония). Расписание матчей на 1 ноября (время московское):

6:00. Лейла Фернандес (Канада) – Диана Шнайдер (Россия).

Турнир в Токио проходит с 26 октября по 1 ноября. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла чешку Линду Носкову со счётом 6:2, 6:3. Швейцарке пришлось сняться с розыгрыша турнира этого года и досрочно завершить сезон-2026 из-за повреждения стопы.