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«Был готов идти ва-банк». Алекс де Минор — о победе над Зверевым на турнире в Вене

«Был готов идти ва-банк». Алекс де Минор — о победе над Зверевым на турнире в Вене
Комментарии

10-й номер рейтинга австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в 1/2 финала турнира АТР-500 в Вене, Австрия. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Вена. 1/2 финала
31 октября 2026, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 4
6 		1 7 7
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Я очень горжусь тем, как справился с этой ситуацией на корте. Я сохранял