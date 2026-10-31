«Был готов идти ва-банк». Алекс де Минор — о победе над Зверевым на турнире в Вене

10-й номер рейтинга австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в 1/2 финала турнира АТР-500 в Вене, Австрия. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

«Я очень горжусь тем, как справился с этой ситуацией на корте. Я сохранял