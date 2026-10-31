«Был готов идти ва-банк». Алекс де Минор — о победе над Зверевым на турнире в Вене
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10-й номер рейтинга австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в 1/2 финала турнира АТР-500 в Вене, Австрия. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).
Вена. 1/2 финала
31 октября 2026, суббота. 19:10 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|1
|7 7
10
Алекс де Минор
А. де Минор
«Я очень горжусь тем, как справился с этой ситуацией на корте. Я сохранял