15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лейла Фернандес – Диана Шнайдер: во сколько начало финала турнира WTA-500 в Токио, где смотреть трансляцию

Шнайдер — Фернандес: во сколько начало финала турнира WTA-500 в Токио, где смотреть
Комментарии

Завтра, 1 ноября, в Токио состоится финальный матч турнира WTA-500 в Токио, Япония, в котором сыграют 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 23-й номер рейтинга канадка Лейла Фернандес. Матч начнётся не ранее 6:00 мск. В России не предусмотрен официальный показ турниров WTA-тура. Следить за ходом встречи Диана Шнайдер – Лейла Фернандес можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Лейла Фернандес
23
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Шнайдер ведёт по личным встречам со счётом 3-2 (2-2 на харде). Обе победы