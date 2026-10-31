Шнайдер — Фернандес: во сколько начало финала турнира WTA-500 в Токио, где смотреть

Завтра, 1 ноября, в Токио состоится финальный матч турнира WTA-500 в Токио, Япония, в котором сыграют 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 23-й номер рейтинга канадка Лейла Фернандес. Матч начнётся не ранее 6:00 мск. В России не предусмотрен официальный показ турниров WTA-тура. Следить за ходом встречи Диана Шнайдер – Лейла Фернандес можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Шнайдер ведёт по личным встречам со счётом 3-2 (2-2 на харде). Обе победы