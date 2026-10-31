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Александр Зверев сравнил первое место в рейтинге с победой на турнире «Большого шлема»

Александр Зверев сравнил первое место в рейтинге с победой на турнире «Большого шлема»
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Немецкий теннисист Александр Зверев сравнил первое место в рейтинге ATP с победой на турнире «Большого шлема». На следующей неделе двукратный чемпион ТБШ поднимется на вершину рейтинга.

«Да, это другое ощущение, потому что если ты выигрываешь турнир «Большого шлема», ты получаешь трофей по окончании турнира. И тогда ты что-то выиграл, но это длится всего две недели. Чтобы стать первой ракеткой мира, нужно провести лучший сезон длиной в год.

Нужно набрать больше всего очков ATP за весь год, и это уже другое. Это совершенно другое ощущение, очень особенное. Это как-то сравнимо с победой на турнире «Большого шлема», но, как я уже сказал, победа на ТБШ длится две недели. Стать первой ракеткой мира — это 12 месяцев», – приводит слова Зверева Tennis Head.

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