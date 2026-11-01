Рафаэль Ходар установил уникальное достижение в рамках АТР-тура

Испанский теннисист Рафаэль Ходар станет первым в истории игроком, которому удалось войти в топ-10 рейтинга АТР в дебютный сезон в Туре, сообщает Ubitennis. 2 ноября Ходар поднимется на одну позицию и займёт 10-е место в рейтинге.

В своём дебютном сезоне Рафаэль завоевал титул на турнире АТР-250 в Марракеше, Марокко, а также вышел в финал на «Мастерсе» в Шанхае и турнире АТР-500 в Вашингтоне, США. Кроме того, Ходар пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Стоит отметить, что на старте сезона-2026 Ходар занимал 165-е место в рейтинге. Испанец добрался до топ-10 за 217 дней, уступая по этому показателю только немецкому теннисисту Борису Беккеру, которому потребовалось 210 дней.