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Фернандес — Шнайдер: Диана выиграла первый сет финала турнира WTA-500 в Токио

Фернандес — Шнайдер: Диана выиграла первый сет финала турнира WTA-500 в Токио
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В эти минуты проходит финальный матч турнира категории WTA-500, в котором играют 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Счёт личных встреч теннисисток — 3-2 в пользу Дианы.

Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
Лейла Фернандес
23
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		3
6 		5
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Шнайдер выиграла первый сет — 6:4. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 47 минут.

Турнир категории WTA-500 проходит в Токио с 26 октября по 1 ноября. Действующей чемпионкой является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге.

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