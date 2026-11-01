Фернандес — Шнайдер: Диана выиграла первый сет финала турнира WTA-500 в Токио

В эти минуты проходит финальный матч турнира категории WTA-500, в котором играют 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Счёт личных встреч теннисисток — 3-2 в пользу Дианы.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Шнайдер выиграла первый сет — 6:4. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 47 минут.

Турнир категории WTA-500 проходит в Токио с 26 октября по 1 ноября. Действующей чемпионкой является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге.