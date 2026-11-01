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Фернандес — Шнайдер: Лейла выиграла второй сет финала турнира WTA-500

Фернандес — Шнайдер: Лейла выиграла второй сет финала турнира WTA-500
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В эти минуты проходит финальный матч турнира категории WTA-500, в котором играют 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Счёт личных встреч теннисисток — 3-2 в пользу Дианы.

Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
Лейла Фернандес
23
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. Фернандес выиграла второй сет — 7:5. На данный момент счёт по сетам 1:1.

Турнир категории WTA-500 проходит в Токио с 26 октября по 1 ноября. Действующей чемпионкой является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге.

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