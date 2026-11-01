Шнайдер обыграла Фернандес и стала победительницей турнира WTA-500 в Токио
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Завершился финальный матч турнира категории WTA-500, в котором играли 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Первый сет со счётом 6:4 выиграла Диана, во втором оказалась сильнее Лейла — 7:5. Третий и финальный сет остался за российской спортсменкой — 6:2.
Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
23
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Отметим, что для Дианы Шнайдер этот трофей стал первым в сезоне и шестым в карьере. Турнир категории WTA-500 проходил в Токио с 26 октября по 1 ноября.
Ранее чемпионкой WTA-500 являлась швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге.
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