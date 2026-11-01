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Диана Шнайдер завоевала шестой титул в карьере на уровне WTA

Диана Шнайдер завоевала шестой титул в карьере на уровне WTA
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завоевала шестой титул в карьере на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA). Победный турнир категории WTA-500 в Токио, Япония, стал для Шнайдер также третьим на «пятисотниках» и первым в сезоне-2026.

В финале турнира в Токио россиянка одержала победу над 23-й ракеткой мира канадской теннисисткой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Токио (ж). Финал
01 ноября 2026, воскресенье. 06:10 МСК
Лейла Фернандес
23
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. По ходу матча Шнайдер дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, не допустив ни одной двойной ошибки. Фернандес реализовала 4 брейк-пойнта из 12 и сделала пять двойных ошибок.

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