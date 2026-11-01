Диана Шнайдер завоевала шестой титул в карьере на уровне WTA

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завоевала шестой титул в карьере на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA). Победный турнир категории WTA-500 в Токио, Япония, стал для Шнайдер также третьим на «пятисотниках» и первым в сезоне-2026.

В финале турнира в Токио россиянка одержала победу над 23-й ракеткой мира канадской теннисисткой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. По ходу матча Шнайдер дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, не допустив ни одной двойной ошибки. Фернандес реализовала 4 брейк-пойнта из 12 и сделала пять двойных ошибок.